Belarus'ta Kovid-19 vakalarında artış sürüyor - Son Dakika

Belarus'ta Kovid-19 vakalarında artış sürüyor

Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 48 bin 630'a, ölü sayısı 269'a ulaştı.

Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 48 bin 630'a, ölü sayısı 269'a ulaştı. Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 879 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 48 bin 630'a yükseldi. Ölü sayısı 6 artarak 269'a, sağlığına kavuşanların sayısı da 632 artarak 23 bin 647'ye çıktı. Şimdiye kadar 622 bin 313 Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, karantina uygulaması ilan edilmemişti. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede Kovid-19'la mücadelenin henüz sona ermediğini belirterek, "Şimdiye kadar aşırı senaryolardan kaçınmayı başardık, üstelik ülke sınırlarını kapatmadık." ifadelerini kullanmıştı. Belarus'ta, ilk Kovid-19 vakası 27 Şubat'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 31 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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