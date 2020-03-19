Belarus'ta maçlar seyircili oynanacak! - Son Dakika
Son Dakika Spor Belarus'ta maçlar seyircili oynanacak! - Son Dakika Spor

Belarus'ta maçlar seyircili oynanacak!

6 saat önce

SPOR ARENA DIŞ HABER | Dünya üzerinde birçok lig, Koronavirüs sebebiyle erteleme kararı alırken, bu hafta yeni sezonu başlayacak olan Belarus Ligi öncesinde federasyon, maçların seyircili oynanacağını açıkladı.

Belarus'ta maçlar seyircili oynanacak!, System.String[]

SPOR ARENA DIŞ HABER | Dünya üzerinde birçok lig, Koronavirüs sebebiyle erteleme kararı alırken, bu hafta yeni sezonu başlayacak olan Belarus Ligi öncesinde federasyon, maçların seyircili oynanacağını açıkladı.


Belarus Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada "Salı günü UEFA ile yapılan toplantıda alınan bilgiler ışığında Belarus Futbol Federasyonu olarak ligi başlatmaya karar verdik. Ülkemizde şu anda teyit edilmiş 36 koronavirüs vakası bulunuyor. Durumu yakından takip ediyoruz. İlgili birimlerden bilgi alıyoruz. Şu an itibariyle maçların seyircili oynanmasına karar verdik. Birçok lig askıya alındı ama bizim maç takvimimiz diğer ligler gibi değil." ifadelerini kullandı.


Belarus'ta şu ana kadar 36 koronavirüs vakası tespit edildi, hastaların 5'i ise iyileşti.


Koronavirüs, Belarus, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:33 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ülkelerin yaptığı koronavirüs test sayısı açıklandı
Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi         
13:53
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı         
12:48
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
11:50
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:15:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belarus'ta maçlar seyircili oynanacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]