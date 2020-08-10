Belarus'ta muhalefetin adayı Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi

DEVLET Başkanlığı seçimlerinin ardından tansiyonun yükseldiği Belarus'ta, muhalefetin en güçlü adayı Svetlana Tihanovskaya'ya yönelik suikast girişiminin önlendiği bildirildi.

Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Valeriy Vakulçik, ONT televizyon kanalında katıldığı yayında, devlet başkanı adayı Tihanovskaya'ya yönelik olası provokasyon ve suikast girişimlerinden endişe duyulduğuna dair muhalefetin seçim merkezinden kendilerine bilgi ulaştığını açıkladı. Vakulçik, bundan kısa süre önce ise güvenlik güçlerinin bir kişinin 'kurban edilmesi' gerektiğinin belirtildiği bir mesaja ulaştığını söyledi. İstihbarat yetkilisi, mesajı gönderen kişinin kimliğinin saptandığını ve gözaltına alınacağını duyurdu. Vakulçik ayrıca muhalefetin seçim merkezinin güvenliğini sağlamak için 120 güvenlik görevlisinin sevk edildiği bilgisini aktardı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, muhalefetin seçim merkezinin korunması için güvenlik güçlerinden talepte bulunulduğunu açıklamıştı.

PROTESTOLAR SÜRÜYORBelarus'ta dün devlet başkanlığı seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan protestolarda göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı. Çıkan olaylarda yaralananların olduğu, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Belarus'un başkenti Minsk'te protestoların sürdüğü ve bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi. Belarus Merkez Seçim Komitesi, kesin olmayan sonuçlara göre Lukaşenko'nun yüzde 80,08 oyla seçimi kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tihanovsaya'nın yüzde 10,09 oy aldığını açıkladı. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Tihanovskaya, Merkez Seçim Komisyonu'na itirazda bulundu.