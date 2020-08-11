Belarus'ta muhalif aday Tikhanovskaya Litvanya'ya gitti - Son Dakika

Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından sokaklarda yaşanan çatışmalar devam ederken, muhalefetin en güçlü adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın Litvanya'ya gittiği açıklandı.

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 yıldır ülkeyi yöneten mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından binlerce kişi seçimlerde hile yapıldığı iddiası ile sokaklara dökülmüştü. Göstericiler, dün de sokaklara çıkarak seçimlerin adil şartlar altında gerçekleşmediğini ve seçimlerin asıl kazananının Svetlana Tikhanovskaya olduğunu iddia etti. Protestocular, Lukaşenko'nun koltuğunu rakibi Tikhanovskaya devretmesi çağrısında bulundu. Akşam saatlerine doğru toplanan protestocular cadde ve sokaklara barikatlar kurarak polisle çatıştı.

Muhalefetin en güçlü adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın tehdit mesajları aldığının ifade edilmesinin ardından ekibi kendisine ulaşamadığını duyurdu. Tikhanovskaya'nın destek timi, Seçim Komisyonu'na giden Tikhanovskaya'yı defalarca aradıklarını ancak kendisine ulaşamadıklarını ifade etti. Ancak, Tikhanovskaya'nın Litvanya'da olduğu öğrenildi. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Tikhanovskaya'nın "güvende" olduğunu ifade etti. - MİNSK