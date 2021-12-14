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Belarus'ta muhalif blog yazarı Tikhanovskiy'e 18 yıl hapis cezası - Son Dakika

Belarus'ta muhalif blog yazarı Tikhanovskiy'e 18 yıl hapis cezası

14.12.2021 15:53
Belarus'ta muhalif blog yazarı Tikhanovskiy'e 18 yıl hapis cezası

Belarus'ta eski cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın blog yazarı eşi Sergey Tikhanovskiy, kitlesel ayaklanmaları organize ettiği ve diğer bazı suçları işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belarus'ta eski cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın blog yazarı eşi Sergey Tikhanovskiy, kitlesel ayaklanmaları organize ettiği ve diğer bazı suçları işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belarus devlet ajansı Belta'ya göre, geçen yıldan bu yana tutuklu bulunan Tikhanovskiy hakkındaki davanın duruşması, Gomel şehrindeki bölge mahkemesinde yapıldı.

Duruşmada mahkeme, savcılığın kitlesel ayaklanmaları organize etme, toplumsal düşmanlığı teşvik, Merkez Seçim Komitesinin çalışmasını engelleme, kamu düzenini ihlal eden eylemleri organize etme suçlamalarını haklı bularak Tikhanovskiy'e 18 yıl hapis cezası verdi.

Tikhanovskiy'in yanı sıra aynı gerekçelerle suçlanan kameraman Artyöm Sakov ve programcı Dmitriy Sokov da 16'şar yıl hapis cezası aldı. Aktivist Nikolay Statkeviç 14 yıl, İgor Losik ve Vladimir Tsıganoviç 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yapılan soruşturmaya göre, blog yazarı Tikhanovskiy ve beraberindekiler ülkede uzun süre kitlesel ayaklanmalar hazırladı, YouTube ve Telegram üzerinden hükümet yetkilileri ve kolluk kuvvetlerine karşı şiddet çağrısında bulundu, toplumda nifak çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için 9 Ağustos 2020'de aday adaylığını açıklayan Sergey Tikhanovskiy, eylemlerinden dolayı tutuklanınca yerine eşi Svetlana Tikhanovskaya aday olmuş, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı seçimden yüzde 10,12 oy almıştı. Tikhanovskaya, ülkede muhaliflerin protesto eylemlerini organize etmiş, bir süre sonra ülkeden ayrılarak Litvanya'da yaşamaya başlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus'ta muhalif blog yazarı Tikhanovskiy'e 18 yıl hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belarus'ta muhalif blog yazarı Tikhanovskiy'e 18 yıl hapis cezası - Son Dakika
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