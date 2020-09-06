Belarus'ta protestolar Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde sürdü - Son Dakika

Belarus'ta protestolar Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde sürdü

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik protestolar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında yapılan gösterilerle devam etti.

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik protestolar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında yapılan gösterilerle devam etti.

Başkent Minsk'te hükümet binası önündeki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanmasına güvenlik güçlerince izin verilmeyen protestocular, Stella Meydanı önünden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü.

Güvenlik güçlerinin kalkan ve özel bariyerli araçlarla kapattığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki yolda toplanan kalabalık, bir süre burada kalarak Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko aleyhinde sloganlar attı. Polis bariyerine müdahale eden bazı protestocular gözaltına alındı.

Daha sonra protestocuların bir kısmı kendiliğinden bu bölgeden şehrin diğer bölgelerine doğru dağıldı, kalanlar da polis tarafından dağıtıldı.

Belarus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, durumun kontrol altında olduğu belirtilerek gösterilerde olağanüstü bir durumun yaşanmadığı ifade edildi. İzinsiz protesto gösterilerinde bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, gözaltı sayısıyla ilgili herhangi bilgi verilmedi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunmuşlardı.

Belarus'ta protestolar Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde sürdü

Ak Saray, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 20:40 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus'ta protestolar Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde sürdü - Son Dakika

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