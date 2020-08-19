Belarus'ta protestolar: Lukaşenko 'Artık git' sloganları sürerken 26 yıllık iktidarını... - Son Dakika
BBC

Belarus'ta protestolar: Lukaşenko 'Artık git' sloganları sürerken 26 yıllık iktidarını...

Bazı analistlerin "Avrupa'nın son diktatörü" olarak nitelendirdiği Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, iktidarının en zor günlerini yaşıyor.

Belarus'ta protestolar: Lukaşenko 'Artık git' sloganları sürerken 26 yıllık iktidarını..., System.String[]

Belarus'ta 9 Ağustos yapılan devlet başkanlığı seçimlerini, 1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Aleksander Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini alarak kazandığı açıklandı.

Aleksander Lukaşenko'ya "Artık git" diyen muhalifler, sonuçlara itiraz ederek sokağa çıktı.

Protestolar her geçen gün büyüdü.

Sayısı binlere ulaşan tutuklamalar kitlesel eylemleri bastırmaya yetmedi.

Bazı analistlerin " Avrupa'nın son diktatörü" olarak nitelendirdiği Lukaşenko, iktidarının en zor günlerini yaşıyor.

Peki Belarus nasıl bu noktaya geldi? Bundan sonrası için neler bekleniyor?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Doç. Dr. Hakan Güneş'in yorumuyla Belarus'ta yaşananları aktardık.

Belarus, Avrupa, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 19:09

Son Dakika Dünya Belarus'ta protestolar: Lukaşenko 'Artık git' sloganları sürerken 26 yıllık iktidarını... - Son Dakika Dünya
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