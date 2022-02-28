Belarus'ta, Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri başladı - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların ardından iki ülke heyetinin katılacağı müzakere görüşmeleri Belarus'ta başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5. gününde devam ederken, iki heyet bugün Belarus'ta görüşme kararı aldı. Kararın ardından Ukrayna heyeti sabah erken saatlerde sınıra geldi. İki ülke arasındaki kritik müzakere görüşmeleri Belarus sınırında başladı. Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer alıyor.

(İHA)