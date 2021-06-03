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Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, kendisini arkadaşının ele verdiğini düşünüyor - Son Dakika

Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, kendisini arkadaşının ele verdiğini düşünüyor

03.06.2021 02:04
Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, kendisini arkadaşının ele verdiğini düşünüyor, System.String[]

Belarus'ta bomba ihbarı üzerine acil iniş yapan Ryanair'e ait yolcu uçağında yakalanan muhalif blog yazarı Roman Protaseviç, güvenlik güçlerine verdiği ifadede "kendisini asılsız bomba ihbarı yapan grupla ilişkili bir arkadaşının ele verdiğini düşündüğünü" söyledi.

Belarus'ta bomba ihbarı üzerine acil iniş yapan Ryanair'e ait yolcu uçağında yakalanan muhalif blog yazarı Roman Protaseviç, güvenlik güçlerine verdiği ifadede "kendisini asılsız bomba ihbarı yapan grupla ilişkili bir arkadaşının ele verdiğini düşündüğünü" söyledi.

Belarus ONT televizyon kanalında, Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair'a ait yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Minsk'e acil inişi ile ilgili detayların ve yolcular arasında bulunan Protaseviç'in gözaltındaki ifadelerinin yer aldığı bir program yayımlandı.

Son günlerde bir arkadaşı ile arasının oldukça gergin olduğunu anlatan Protaseviç, "İş ile ilgili telefondaki sohbet grubunda (Atina'dan) uçağın kalkmasından 40 dakika önce, tek bir defa, hangi uçak ile nereye uçuş yapacağım, hareket edeceğim ile ilgili mesaj yazdım. Bu kişi bu sohbet grubunda vardı." dedi.

Minsk'te gözaltına alınınca kendisinin "satıldığını" anladığını belirten Protaseviç, "Çünkü uçuşumla ilgili bilgiyi hiçbir yerde konuşmadım. Bu hususta sohbet grubunda bilgi verdim, kendimi Minsk'te buldum. Hem de derhal." diye konuştu.

Protaseviç, kendisini ele verdiğini düşündüğü kişinin tüm ülkede ve kitlesel boyutta "asılsız bomba ihbarı yapan" bir grupla bağlantısı olduğuna dikkat çekti.

Son zamanlarda üzerinde çalıştıkları Belarus'ta protesto eylemlerinin faydasız olduğunu Vilnius'da muhalefetin temsilcileri ile müzakere ettiğini ifade eden Protaseviç, halihazırda sokaklarda hareketliliğin olmadığı, sokak eylemleri organize etmek için ekonominin zora girip insanların fakirleşmesini beklemek gerektiği fikrini beyan ettiğini anlattı.

Eski Belarus Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya'nın danışmanı Franak Viaçorka ile önceden iyi ilişkiye sahip olduğunu belirten Protaseviç, Tikhanovskaya'nın Atina'daki temasları esnasında Viaçorka'nın kendisini övdüğünü, bir haftadan daha az bir süre sonra kendisine karşı tavrının tam tersine değiştiğini ifade etti. Protaseviç, "Kendisiyle konuştum. Geleceğe yönelik iş birliğimizi gözden geçirmemiz lazım, dedi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca televizyon programında uçaktan inip havalimanında gümrük kontrolleri sonrasına kadar gözaltına alınmadığı güvenlik kameralarına yansıyan Protaseviç'in, gözaltına alınmadan önce Tikhanovskaya ve danışmanı Viçorka'nın "Protaseviç'in gözaltına alındığı duyurusu" yaptığına dikkat çekildi.

"Savaş uçağı ile yolcu uçağı arasında 50 kilometre vardı"

Yolcu uçağı havadayken güvenlik amacıyla kaldırılan Mig-29 savaş uçağının uçuş izine dair radar kayıtları olduğu belirtilen görüntülerin yer aldığı programda, Belarus Hava ve Hava Savunma Sistemleri Kuvvetleri Komutanı İgor Golub olay ile ilgili detayları anlattı.

Ryanair'e ait uçağın Belarus hava sahasında iken Litvanya sınırına yaklaşmadan önce dönüş yaparak Minsk Havalimanı'na gidişinde savaş uçağının eşlik etmek üzere kalkış yaptığını kaydeden Golub, "Yolcu uçağı ile savaş uçağı arasında 50 kilometrelik mesafe vardı." dedi.

Uluslararası kurallara göre, savaş uçağının inişe zorlama yapması için yolcu uçağının ön sol tarafından 10 metrelik bir mesafede yaklaşması, telsiz bağlantısı ile uyarması, mümkün olmaması halinde ise savaş uçağının yolcu uçağı önünde kanat manevraları yapması gerektiğini belirten Golub, böyle bir durumun gerçekleşmediğini bildirdi.

Ryanair yolcu uçağı olayı

Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protasteviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havalimanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.???????

Bu olayın ardından AB, Belarus'tan gelen uçaklara hava sahasını kapatılması, Belarus hava sahasının da kullanılmaması çağrısı yapmıştı.

Belarus, Bomba, Savaş, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalif, kendisini arkadaşının ele verdiğini düşünüyor - Son Dakika


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