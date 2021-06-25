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Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalifler ev hapsine alındı - Son Dakika

Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalifler ev hapsine alındı

25.06.2021 18:28
Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalifler ev hapsine alındı, System.String[]

Belarus Soruşturma Komitesi, Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle Minsk'e acil iniş yapan Ryanair'e ait uçakta gözaltına alınan muhalifler Belarus vatandaşı Roman Protaseviç ve Rus vatandaşı Sofiya Sapega'nın ev hapsine alındığını bildirdi.

Belarus Soruşturma Komitesi, Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle Minsk'e acil iniş yapan Ryanair'e ait uçakta gözaltına alınan muhalifler Belarus vatandaşı Roman Protaseviç ve Rus vatandaşı Sofiya Sapega'nın ev hapsine alındığını bildirdi.

Komiteden yapılan açıklamada, Protaseviç ve Sapega'nın suçlandığı konularla ilgili tutarlı itiraflar içeren ifade verdiği ve soruşturmada mahkeme sürecine kadar güvenlik görevlileri ile iş birliği yapacaklarına dair başvuruda bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, başvurunun incelenmesinden sonra ihtiyat tedbirinin değiştirilerek sanıkların gözaltı merkezinden ev hapsine alındığı bildirildi.

Protaseviç ve Sapega hakkında soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Ryanair yolcu uçağı olayı

Atina'dan Vilnius'e 23 Mayıs'ta seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçağı, Belarus hava sahasındayken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmıştı. Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç ile bir muhalif sosyal medya hesabından güvenlik güçleri ile ilgili kişisel veriler dağıtmakla suçlanan Rus vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

Uçakta yapılan aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus'ta Ryanair uçağında yakalanan muhalifler ev hapsine alındı - Son Dakika


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