Belarus'ta seçim sonrası tansiyon yükseldi - Son Dakika

Belarus'ta seçim sonrası tansiyon yükseldi

Belarus'ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasını protesto edenler Minsk'te eylem düzenledi.

Belarus'ta seçim sonrası tansiyon yükseldi, System.String[]

Belarus'ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasını protesto edenler Minsk'te eylem düzenledi.  Sokağa dökülen muhalifler polisle çatıştı.

Belarus'ta, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklandı. Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından birçok şehirde protesto gösterileri düzenlendi. Başkent Minsk'te göstericilerle polis çatıştı. Merkez Seçim Komisyonu, kesinleşmeyen sonuçlara göre, Lukaşenko'nun yüzde 80,23 oy ile seçimin galibi olduğunu açıkladı. Yüzde 9,9 oy aldığı açıklanan, muhalefetin tek güçlü adayı Svetlana Tihanovskaya ise seçimi kendisinin kazandığını ileri sürdü.

GÖSTERİCİLER BARİKAT KURDU

Seçimlerin ardından başta başkent Minsk olmak üzere bazı şehirlerde sonuçları protesto etmek isteyen göstericiler sokağa döküldü. Tut.by sitesinin paylaştığı görüntülerde güvenlik güçlerinin protestoculara müdahale ettiği, göstericilerle polis arasında çatışma yaşandığı görüldü.

POLİS SES BOMBASI ATTI

Rus ve Belarus medyası, güvenlik güçlerinin bazı protestocuların üzerine ses bombası attığını ve yaralananlar olduğunu duyurdu. Polisin olaylarda tazyikli su, plastik mermi ve biber gazı da kullandığı belirtildi. Minsk'in merkezinde binlerce göstericinin toplanarak Lukaşenko aleyhine sloganlar attıkları ve polise taş attıkları, çöp konteynerleri ile barikatlar kurulduğu, çıkan olaylarda gözaltına alınanlar olduğu bildirildi. Bazı caddelerin trafiğe kapatıldığı belirtildi.

'CEZAEVİ ARACI GÖSTERİCİLERİN ARASINA DALDI'

Minsk'te bir cezaevi aracının göstericilerin arasına dalması sonucu en az bir kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca Maşerov ve Storojovskaya caddelerinin kesiştiği noktada patlamalar yaşandığı, gökyüzüne dumanlar yükseldiği iddia edildi.

TİHANOVSKAYA: POLİSE VE ORDUYA SESLENİYORUM

Seçimlerde Lukaşenko'nun karşısındaki en güçlü aday olan Svetlana Tihanovskaya, hem destekçilerine hem de polise ve orduya seslenerek, gösterilerdeki şiddeti sonlandırmaları çağrısı yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: DURUM KONTROL ALTINDA

Belarus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise başkent Minsk'te güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve izinsiz gösterilerin kontrol altına alındığı belirtildi. Tass ajansına konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı ses bombası kullandığını ve gözaltına alınanlar olduğunu doğruladı.'Vesna' adlı insan hakları örgütü, gösteriler sırasında ülke genelinde aralarında seçim gözlemcilerinin, aktivistlerin ve gazetecilerin de olduğu 170 kişinin gözaltına alındığını iddia etti. Belarus Soruşturma Komitesi, izinsiz gösteriler ve güvenlik güçlerine karşı şiddet uygulanmasıyla ilgili dava açıldığını duyurdu. Açıklamada, gösterilerin organizatörleri ve katılımcılarının 8 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi. Belarus'ta seçimlerden önce Rus Wagner grubuna bağlı paralı asker oldukları iddia edilen 33 Rus vatandaşı gözaltına alınmıştı. Devlet Başkanı Lukaşenko, iç karışıklık çıkarmak için 200 yabancı militanın ülkeye giriş yaptığını ileri sürmüştü. Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerini, sandık çıkış anketlerine göre Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko büyük farkla kazandı.

Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 11:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belarus'ta seçim sonrası tansiyon yükseldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı "Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı Patronunun çekini bozduran çalışan, "Hırsız var" deyip arkadaşlarıyla kaçtı Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı Son dakikada gelen penaltı golü sonrası Spartak Başkanı Leonid Fedun: Takımı ligden çekeceğim Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
5 aylık kızına 5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu         
14:32
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi         
14:28
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket         
14:18
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
14:07
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı         
13:38
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar         
13:34
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta         
13:07
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi         
12:35
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!         
12:03
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi         
12:00
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor 24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor         
11:49
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu         
11:49
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu         
11:25
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma         
11:20
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı         
11:19
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor         
11:06
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor         
10:41
Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı Staj yaptığı gemi haczedilince mahsur kalan öğrenci patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrıldı         
10:35
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı         
10:15
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir         
10:11
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı 48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı         
09:39
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada         
09:30
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor         
08:58
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
08:51
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu         
08:23
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi 20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi         
08:03
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı         
01:37
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada         
00:54
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor         
00:08
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı         
19:48
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2020 17:23:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belarus'ta seçim sonrası tansiyon yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei