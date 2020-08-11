Belarus'ta seçimi kaybeden muhalefet lideri ülkeyi terk etti

Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko'nun zaferinin ilan edildiği devlet başkanlığı seçimlerinin ardından sular durulmuyor. Ülkenin birçok kentinde seçim gecesi başlayan protesto gösterileri devam ederken, Muhalif aday Svetlana Tihanovskaya ülkeyi terk ederek, Litvanya'ya yerleşti.

Belarus'ta, pazar günü yapılan ve kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,08 oyla kazandığı açıklanan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protestolar gün boyu devam etti.

Seçimlere hile karıştığını savunan muhalefet taraftaları farklı kentlerde polisle karşı karşıya geldi. Başkent Minsk'te yaşanan olaylarda polisin ses bombası, plastik mermi ve biber gazı kullandığı, göstericilerin ise güvenlik güçlerine molotof kokteyli ve taş attığı ve barikat kurduğu görüldü. Protestolarda 2 bine yakın gösterici ise gözaltına alındı.

TİHANOVSKAYA ÜLKEYİ TERK ETTİ

Lukaşenko'nun en büyük rakibi olan devlet başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya'nın, çıkan olayların ardından ülkeyi terk ettiği duyuruldu. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Twitter hesabından, "Tihanovskaya güvende. Kendisi Litvanya'da" paylaşımında bulundu. Belarus Devlet Güvenlik Komitesi, Tihanovkaya'ya yönelik suikast girişiminin engellendiğini açıklamıştı.

LUKAŞENKO: DIŞARIDAN İDARE EDİLEN KOYUNLAR

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, protestocular için 'dışarıdan idare edilen koyunlar' ifadesini kullandı. Göstericilerin telefonlarının dinlendiğini ve yurt dışından gelen aramaların kaydedildiğini belirten Lukaşenko, " Polonya'dan, Britanya'dan ve Çekya'dan aramalar saptandı. Bizimkileri, affedersiniz, koyunları yönlendirmişler. Ne yaptıklarını bilmiyorlar ve onları idare etmeye başlıyorlar" diye konuştu. Belarus Merkez Seçim Komitesi, seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Lukaşenko'nun yüzde 80,08 oyla galip geldiğini, en yakın rakibi Svetlana Tihanovsaya'nın yüzde 10,09 oy aldığını açıkladı. Seçimlere hile karıştığını öne süren Tihanovskaya, sonuçlara itiraz etti.