Belarus'ta seçimlerin ardından protestolar devam ediyor

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oyla Lukaşenko'nun kazandığını, muhalefetin adayı Svetlana Tihanovskaya'nın yüzde 10,1 oy aldığını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:36

Kaynak: DHA

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