Belarus'ta şeker fabrikalarına yapılan operasyonda yolcu uçağı geri çağrıldı - Son Dakika
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Belarus'ta şeker fabrikalarına yapılan operasyonda yolcu uçağı geri çağrıldı

6 saat önce

Belarus'ta şeker fabrikalarındaki yolsuzluk ile ilgili operasyon esnasında Almanya'ya kaçmak üzere olan şirket müdürlerinin yakalanması için Minsk-Münih rotasında ilerleyen uçak geri çağrıldı.

Belarus'ta şeker fabrikalarına yapılan operasyonda yolcu uçağı geri çağrıldı, System.String[]

Belarus'ta şeker fabrikalarındaki yolsuzluk ile ilgili operasyon esnasında Almanya'ya kaçmak üzere olan şirket müdürlerinin yakalanması için Minsk- Münih rotasında ilerleyen uçak geri çağrıldı.


Belarus'ta şeker fabrikalarında yolsuzluk iddiasıyla ilgili hafta başında başlayan operasyonlarda ilginç olaylar yaşandı. Belarus İstihbarat Servisi (KGB) tarafından başlatılan operasyonlar sırasında birçok şeker fabrikasından dokümanlar alınarak şirket yöneticileri gözaltına alındı. İstihbaratın yaptığı operasyonu önceden haber alan bazı şirket yöneticileri ise çareyi kaçmakta buldu. Operasyon sırasında Minsk - Münih uçağına binen 6 şirket müdürü ve yöneticisi tam kurtulduğunu düşünürken ülke istihbaratından ilginç bir hamle geldi. Fabrikalarda ve şirket binalarında süren operasyonlar üzerine aranan kişilerin yurt dışına kaçtığını tespit eden istihbarat elemanları bu kez uçağın geri dönüşü için girişimlerde bulundu.


Uçak kalkış yaptığı havaalanına geri döndü


Minsk'ten Münih'e hareket eden uçak Polonya'nın Wroclaw şehri semalarında ilerlerken pilota gelen bilgi doğrultusunda geri dönüşe başladı. Hiçbir şekilde yolculara hissettirilmeyen olayda uçak tekrar kalkış yaptığı havaalanına döndü. Uçağa binen istihbarat görevlileri ise 6 kişinin ismini sayarak uçaktan aldı.


Belarus'ta şeker fabrikalarına yönelik yolsuzluk operasyonu devam ederken operasyonun genişleyeceği ve çok sayıda yöneticinin bu doğrultuda göz hapsinde bulundurulduğu öğrenildi. - MİNSK

Belarus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:14 Kaynak: İHA
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