Belarus'ta temas grubu toplantıları başladı

Ukrayna'da yaşanan iç savaşta ateşkes sağlanması için oluşturulan Minsk Temas Grubu yine Belarus'un başkenti Minks'te toplantılarına başladı.



Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından Luhansk ve Donetsk bölgelerinin Kiev yönetiminden ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmesi ve Ukrayna ile Muhaliflerin sınırında devam eden çatışmalar üzerine bölgede barış ve istikrarın sağlanması için 2015'te imzalanan Minsk anlaşmaları gereği taraflar ve garantör ülkelerin katılımıyla toplantılara devam ediliyor. Ukrayna'da Rusya yanlısı Luhansk ve Donetsk bölgelerinin temsilcileri ve garantör ülkeler Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna temsilcileri Minsk'teki toplantıda insani çalışma grubu, bölgede barışın sağlanması ve muhaliflerle Kiev yönetimi arasında diyalog sağlanması konularını değerlendirdi.



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından onaylanan Minsk anlaşmasının imzalanmasına rağmen bölgede barışın sağlanamaması ve hala savaşın devam etmesine karşın bir araya gelen taraflar, 2015 tarihinde dönemin Almanya Dışişleri Bakanı olan şimdiki Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in sunduğu, 'Steinmeier formülü' görüşülmeye başlandı. Minsk anlaşmasına paralel bir şekilde uygulanmak istenen formüle göre Ukrayna'nın ilk önce Donbas'taki seçimlerle ilgili yasayı yürürlüğe sokması ve ancak bundan sonra tarafların askeri güçleri geri çekmeye başlaması gerekiyor. Daha sonraki adımı Donbas'ta seçimlerin düzenlenmesi teşkil ediyor. Seçimler AGİT taraftan da kabul edildikten sonra Ukrayna'nın Donbas'a özel statü vermesi, daha sonra yasa dışı silahlı güçlerin bölgeden tamamen çekilmesiyle ilgili maddenin yerine getirilip bölgenin Ukrayna'nın kontrolü altına dönmesi öngörülüyor. Luhansk ve Donetsk muhalif yöneticiler bu formülün uygulanmasını kabul ederken Kiev yönetimi ise çekimser tavır sergiliyor.



Diğer taraftan, BM gözetiminde gerçekleşen toplantıda Kiev ile muhalifler arasında diyalog sağlanması ve muhaliflerin bölgesine insani yardımların sağlanmasının yanı sıra sınır hatlarında ateşkes sağlanması ve Kiev yönetimi ve muhalifler arasında yeni bir esir takasının gerçekleşmesi konuları ele alınıyor. - MİNSK