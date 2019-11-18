Son Dakika › Dünya › Belarus'ta yapılan seçimlerde muhalefetten hiçbir milletvekili parlamentoya giremedi - Son Dakika Dünya
Belarus'ta yapılan seçimlerde muhalefetten hiçbir milletvekili parlamentoya giremedi
6 saat önce
Belarus'ta haftasonu yapılan yerel seçimlerde muhalefetten hiç bir aday meclise giremedi. Böylece ülkeyi çeyrek asırdır yöneten Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko iktidarını korumuş oldu.
Belarus'ta haftasonu yapılan genel seçimlerde muhalefetten hiç bir aday meclise giremedi. Böylece ülkeyi çeyrek asırdır yöneten Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko iktidarını korumuş oldu.
Eski Sovyetler Birliği ülkesi Belarus'un lideri Lukashenko, 2020 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter'in kızına taziye telefonu Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi: Farklı makama oynamak hata ABD, petrol için Kamışlı'nın doğusundaki yeni bir askeri üste konuşlandı İran'da benzin zammı protestolarında 12 kişi hayatını kaybetti