Son Dakika Haberleri: Belarus'ta yapılan seçimlerde muhalefetten hiçbir milletvekili parlamentoya giremedi
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Belarus'ta yapılan seçimlerde muhalefetten hiçbir milletvekili parlamentoya giremedi

6 saat önce

Belarus'ta haftasonu yapılan yerel seçimlerde muhalefetten hiç bir aday meclise giremedi. Böylece ülkeyi çeyrek asırdır yöneten Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko iktidarını korumuş oldu.

Belarus'ta yapılan seçimlerde muhalefetten hiçbir milletvekili parlamentoya giremedi, System.String[]

Belarus'ta haftasonu yapılan genel seçimlerde muhalefetten hiç bir aday meclise giremedi. Böylece ülkeyi çeyrek asırdır yöneten Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko iktidarını korumuş oldu.


Eski Sovyetler Birliği ülkesi Belarus'un lideri Lukashenko, 2020 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanı, Belarus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:04 
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