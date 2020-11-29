Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika

Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

29.11.2020 17:41

Belarus'un başkenti Minsk'te hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü.

Belarus'un başkenti Minsk'te hükümet karşıtı protestocular sokaklara döküldü.

Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Belarus'ta geçtiğimiz hafta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ülkede yeni bir anayasa çalışması yapıldıktan sonra tekrar görev yapmayacağını açıklamıştı. Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerden beri sokakları terk etmeyen muhalefet, Lukaşenko'nun açıklamasına rağmen bugün yeniden sokaklara döküldü. Sabah saatlerinde başkent Minsk sokaklarında toplanmaya başlayan protestocular Lukaşenko için istifa sloganları attı. Bağımsızlık Meydanı'na yürüyen kalabalığa özel harekat polisleri ve ordu mensubu askeri birlikler engel oldu. Barikatlar kuran kolluk kuvvetleri, protestoculara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

GÖZALTI SAYILARI ARTIYOR

Minsk sokaklarında çatışmalar devam ederken, gözaltına alınanların sayısının 82'ye ulaştığı, bu sayının akşam saatlerine kadar 2 katına çıkabileceği belirtildi. Belarus İçişleri Bakanlığı son yaptığı açıklamada, protestoculara yapılan müdahalelerden sonra caddelerde küçük grupların kaldığını ve polisin bu gruplara müdahale etmeye devam ettiğini belirtti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalefet kanadı seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek taraftarlarını sokağa çağırmış ve hükümet karşıtı protestolar başlamıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Aleksandr Lukaşenko, Hükümet, Belarus, Minsk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belarus'taki hükümet karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika


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