Belarus'taki şiddetli protestolarda gözaltı sayısı 774'e ulaştı - Son Dakika

Belarus'taki şiddetli protestolarda gözaltı sayısı 774'e ulaştı
Belarus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün ülke genelinde gerçekleştirilen protestolarda toplam 774 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Belarus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün ülke genelinde gerçekleştirilen protestolarda toplam 774 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Dün ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen protestolara yaklaşık 100 bin kişi katılırken, gösteriler sırasında zaman zaman tansiyon yükselmişti. Göstericilere tazyikli su ile müdahale eden güvenlik güçleri, bazı bölgelerde ise kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açmıştı. Belarus İçişleri Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ülke genelindeki protestolar sırasında toplam 774 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Bakanlık, gözaltına alınanlardan 500'ünün başkent Minsk'te olduğunu belirtti.
(İHA)
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