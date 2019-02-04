Belarus'tan Atatürk Üniversitesi'ne Ziyaret

Belarus
'un Ankara
Büyükelçiliği İkinci Katibi Marta Demidova, Atatürk Üniversitesi
(ATAÜ) Rektörü Çomaklı
'ya iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla ziyarette bulundu.
ATAÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Çomaklı ve Demidova arasında geçen görüşmede daha önce imzalanan iş bilirliği anlaşmasının ileri bir seviyeye taşınması kararlaştırıldı.
Demidova, üniversiteye gerçekleştirdiği ziyaretin amacının kurumlar arası iş birliklerini konuşmak ve geliştirmek olduğunu ifade ederek, "Atatürk Üniversitesinin uluslararası projelerine destek vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ziyarette konuşan Çomaklı, Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye
olduğunu hatırlatarak, Belarus ile Türkiye'nin dostane ilişkilerini geliştirmek için üzerilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.