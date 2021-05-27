Belarus'tan ülkelerine dönemeyen yabancılara açıklama

Avrupa Birliği ülkelerinin yaptırımlar kapsamında Belarus'tan gelen uçaklara hava sahasını kapatması sonucu yabancı ülke vatandaşlarının, Belarus Devlet Sınır Komitesi'ne dönüş için başvuruda bulunduğu açıklandı. Sınır komitesinin bu konuya müdahale etme yetkisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, sorun yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinin diplomatik temsilciliklerine başvurmaları tavsiye edildi.

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