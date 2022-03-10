Belarus, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'ne elektrik sağlayacak - Son Dakika

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'ne elektrik sağlayacaklarını bildirdi.

Lukaşenko, Savunma Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı toplantıda, Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiğini hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptığını belirten Lukaşenko, bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Lukaşenko, "Enerji Bakanına santralde elektriğin sağlanması yönünde çalışmaları organize etme talimatını verdim. Belarus uzmanları bölgeye gönderildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiğini dün bildirmişti.

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.