Belarus'un, Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı - Son Dakika
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Belarus'un, Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı

18.03.2022 00:05
Belarus'un, Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldı.

Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesi'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırılara aktif şekilde katıldığı gerekçesiyle Belarus ile ilişkiyi askıya almaya karar verdiği belirtildi.

Komitenin, Belarus'un konseyin toplantılarına ve faaliyetlerine katılma hakkını askıya aldığı aktarılan açıklamada, bu ülke ile her türlü teknik iş birliğinin de askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, komitenin Belarus sivil toplumuyla ve muhalefetle bağlarını korumaya ve güçlendirmeye karar verdiği aktarıldı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle dün Rusya'yı üyelikten çıkarmaya karar vermişti.

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Avrupa Konseyi, Belarus, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus'un, Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerine katılma hakkı askıya alındı - Son Dakika


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