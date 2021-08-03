Belarus'un Kiev Büyükelçiliği önünde muhalif Vitaliy Şişov için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir parkta ölü bulunan Belaruslu muhalif Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Başkanı Vitaliy Şişov için Belarus Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

Protestoya katılan yüzlerce kişi, Şişov'un resimlerinin yanına çiçekle mum bıraktı.

Göstericiler, protesto esnasında fişek yakarken, Şişov için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kiev'de dünden bu yana kayıp olan Belarus Evi Derneği Başkanı Şişov'un cesedi bir parkta bulunmuştu.