Belarus'un Londra Büyükelçisi Yermalovich, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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Belarus'un Londra Büyükelçisi Yermalovich, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

25.02.2022 19:38
Belarus'un Londra Büyükelçisi Yermalovich, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Belarus'un Londra Büyükelçisi Maxim Yermalovich, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesindeki rolü gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Belarus'un Londra Büyükelçisi Maxim Yermalovich, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesindeki rolü gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly'nin, Belaruslu Büyükelçi'ye, Ukrayna'ya askeri müdahalenin Rusya ekonomisine ciddi maliyeti olacağını açıkça belirttiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Cleverly, İngiltere ve müttefiklerinin dün açıkladığı kapsamlı ve sert yaptırım paketine işaret ederek, İngiltere'nin yaptırımlarının bu pervasız saldırganlığa suç ortaklığı yapan Belaruslu bireyler, kurumlar ve kuruluşlar için de geçerli olacağını bildirdi.

Belarus'un, Rusya'ya verdiği desteği kesmesi ve uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Cleverly, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere, Belarus'un, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde oynadığı rolü kınıyor. Belarus Rusya'nın yasa dışı ve sebepsiz eylemlerini desteklemeyi bırakmalı. Rus saldırganlığına karşı birlik olmalıyız."

İngiltere, Belarus'a da ekonomik yaptırım uygulanacağını açıklamıştı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün parlamentoda Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini açıkladığı konuşmasında, benzer ekonomik yaptırımların Belarus'a da uygulanacağını bildirmişti.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin de dün bir haftada ikinci kez bakanlığa çağrılmıştı. Rus Büyükelçi'nin, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'la "hararetli" görüşmesinin kısa sürdüğü ve Truss'un Büyükelçi'yi odasından kovduğu iddia edilmişti.

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Belarus, England, Londra, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus'un Londra Büyükelçisi Yermalovich, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika


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