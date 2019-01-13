Belarus'un Rus Tv'lerini Kapatma İsteğine Rusya'dan Tepki
22 dakika önce
Belarus'un ana muhalefeti Belarus Halk Cephesi, ülkedeki Rus televizyon kanallarına yayın sınırlaması çağrısına Rus yetkililer tepki gösterdi.
Belarus
'un ana muhalefeti Belarus Halk Cephesi, ülkedeki Rus televizyon kanallarına yayın sınırlaması çağrısına Rus yetkililer tepki gösterdi.
Belarus'un ana muhalefeti Belarus Halk Cephesi, ülkedeki Rus televizyon kanallarının yayınını sınırlandırma teklifinde bulundu. Partililer vatandaşları "bilgi saldırılarına" karşı koymak için aktif olarak anadillerini kullanmaya çağrıda bulundu. Buna karşılık Rus yetkililerden tepki geldi. Rusya
Devlet Duması'nın Milliyetçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Şamsail Saraliyev, Rusya ile Belarus arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu söyledi. "Devletlerarasında ilişkilerin gelişmesine mani olunmamalıdır" diyen Saraliyev, "Belarus ile mükemmel ilişkilerimiz var. Bu ilişkilerin tüm güçle iyileştirilmesi gerekiyor. Kardeş halkları bölmek için ortaya atılan senaryodan kaçınılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Rus Senatör Aleksey Puşkov
ise çağrının yanlış olduğunu söyledi. Puşkov Rus TV
kanallarının Belarus aleyhinde etnik nefretin asla olmadığını söyleyerek, "Muhalefet, bir şeyi karıştırmış veya Belarus'u Rusya'dan koparmak için kasten gerçeği çarpıtıyor" diye konuştu. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:57 Kaynak: İHA
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