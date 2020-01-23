Belarus uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi - Son Dakika

Belarus uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Belarus uyruklu 2 teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:22 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Belarus uyruklu 2 teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda, Belarus vatandaşı 2 YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.
11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 195 olduğu belirtildi.
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