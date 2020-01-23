Belarus uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi - Son Dakika
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Belarus uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Belarus uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği açıkladı.

Belarus uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Belarus uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiği açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Belarus uyruklu 2 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Bugün ülkesine sınır dışı edilen 2 Belarus uyruklu YTS ile birlikte 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 195 olmuştur" denildi.


İçişleri Bakanlığı, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:22 Kaynak: DHA
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