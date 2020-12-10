Belarus vatandaşlarına 20 Aralık'tan itibaren yurtdışına çıkış yasağı - Son Dakika

Belarus, korona virüsün yayılmasına engel olmak için kara ve demiryolu sınırlarını kapatma kararı aldı. Buna göre 20 Aralık tarihinden itibaren Belarus'tan çıkış yasaklanırken, ülkeye giriş yapacak yabancılara ise korona virüs testi yaptırma zorunluluğu getirildi.

Covid-19 salgınının ikinci dalgası ile mücadele eden Doğu Avrupa ülkesi Belarus, korona virüsün yayılmasını frenlemek amacıyla kara ve demiryolu sınırlarını kapatma kararı aldı. 20 Aralık'tan itibaren Belarus vatandaşlarının kara ve demiryolu sınır kapıları üzerinden ülke dışına çıkışlarına yasak getirilirken, yalnızca yurtdışında tedavi gören veya yakınlarının cenazesine katılacak kişilerin ülkeden çıkışına izin verileceği bildirildi. Bir başka ülkede çalışan, oturum izni olan ya da öğrenim gören Belarus vatandaşlarının yurtdışına çıkışlarına ise 6 ayda bir olmak kaydıyla izin verilecek. Söz konusu yasak; diplomatik pasaport sahiplerini, yabancı delegasyon temsilcilerini ve uluslararası nakliye yapan şoförleri kapsamıyor.

Öte yandan 20 Aralık tarihinden sonra Belarus'a gelecek yabancılara ise, korona virüs testinin negatif olduğunu gösteren belge sunma zorunluluğu getirildi. Testin, yabancıların ülkeye girişinden önceki 3 gün içinde yapılmış olması koşulu getirilirken, söz konusu belgeye sahip olmayanların Belarus'a girişlerine izin verilmeyecek.

(Ebru Orhan/İHA)