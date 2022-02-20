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Belarus ve Rusya, Donbas'taki gerilim nedeniyle ortak tatbikatlara devam edecek - Son Dakika

Belarus ve Rusya, Donbas'taki gerilim nedeniyle ortak tatbikatlara devam edecek

20.02.2022 14:33
Belarus ve Rusya, Donbas'taki gerilim nedeniyle ortak tatbikatlara devam edecek

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta durumun kötüleşmesi ve sınırlardaki askeri faaliyetlerin artması nedeniyle Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatlara devam edeceğini duyurdu.

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta durumun kötüleşmesi ve sınırlardaki askeri faaliyetlerin artması nedeniyle Rusya ve Belarus'un ortak tatbikatlara devam edeceğini duyurdu.

Hrenin, Belarus ve Rusya "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatının sona ermesi dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Belarus-Rusya Birlik Devleti'nin sınırlarındaki askeri faaliyetlere dikkat çeken Hrenin, "Birlik Devleti'nin sınırlarına yakın askeri faaliyetlerin artması ve Donbas'taki durumun ağırlaşmasıyla ilgili Belarus ve Rusya devlet başkanları, Birlik Devleti'nin askeri birliklerinin tatbikatlara devam etmesine karar verdi." ifadesini kullandı.

Hrenin, bir önceki tatbikatta ayrıntılı ele alınmayan eğitim konularının bu süreçte Birlik Devleti savunması için dikkatlice çalışılacağını aktararak tatbikatların ortak sınırlar etrafındaki iyi niyetli olmayan askeri hazırlıklara cevap vermeye ve gerginliğin azaltılmasını sağlamaya yönelik olduğunu kaydetti.

"Komşu ülkeler en modern silahlarla doldurulmakta"

Komşu devletlerin topraklarında, üçüncü ülkelerin birlikleri dahil çok sayıda askeri birlikler konuşlandırıldığını vurgulayan Hrenin, "Ukrayna'daki durumun tırmanması" olarak adlandırılan duruma ilişkin özel NATO acil müdahale birimlerinin hazır olma seviyesinin 7 günden 5 güne indirildiğini belirtti.

Hrenin, "Komşu ülkelerimiz acil şekilde en modern silahlarla doldurulmaktadır." dedi.

Birlik Devleti sınırları yakınında askeri tesislerin modernize edildiğine, tatbikatların sayısının arttığına işaret eden Hrenin, bu durumun Belarus ve Rusya'ya karşı olduğunu belirtti.

"Avrupa'da çok güçlü barut kokusu var"

Batı'da "Doğulu komşular" ile savaşın kaçınılmaz olduğu fikrinin insanların bilincine yerleştirildiğini belirten Hrenin, Batı'nın Belarus için de geçerli olan Rusya'nın Avrupa'nın güvenlik mimarisinde çizdiği "kırmızı çizgileri" reddettiğini dile getirdi.

Hrenin, "Açıkça tanımlanmış kırmızı çizgileri atlamanın yolları yoğun şekilde aranmaktadır. Ukrayna topraklarının yeni askeri gelişim biçimlerine yönelik fikirler ortaya atılıyor. Bunlardan mantıklı bir sonuç çıkıyor; Avrupa'da çok güçlü barut kokusu var." diye konuştu.

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Belarus, Ukrayna, Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus ve Rusya, Donbas'taki gerilim nedeniyle ortak tatbikatlara devam edecek - Son Dakika


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