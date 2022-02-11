Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı devam ediyor - Son Dakika

Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında sürüyor.

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her iki ülkenin birliklerinin eylemleri gün boyunca ağırlıklı olarak Gojskiy ve Brestskiy poligonlarında ve diğer belirli alanlarda gerçekleşiyor.

Gojskiy poligonunda Belarus ordusunun motorize birlikleri savunma tatbikatı yaparken, hava savunma birlikleri de komuta noktalarını, atış pozisyonlarını ve düşman hava saldırılarından birliklerin savunma alanlarını korumaya yönelik eylemlerde bulunuyor.

Brestskiy poligonunda Belarus ordusunun hava indirme birlikleri ile Rus ordusunun mekanize birlikleri ortaklaşa askeri tesislerin korumasını sağlıyor ve aynı zamanda yasa dışı silahlı grupların ortaya çıkarılmasına yönelik senaryoyu hayata geçiriyor.

Gomel bölgesinde ise Rus hava indirme birlikleri, sahte bir düşmanın ve yasa dışı silahlı oluşumların sabotaj-keşif gruplarını engellemek ve yok etmek için keşif ve arama eylemlerinde bulunuyor.

Baranoviçi bölgesindeki Rus ordusunun hava savunma füze sistemleri birlikleri düşman hava saldırılarını püskürtme çalışması yaparken, Belarus mekanize birlikleri savunma eğitimi alıyor.

Reçitsa bölgesinde Rus ordusu motorize piyade birlikleri, sahte düşmanın hava saldırılarını püskürtme, hayatta kalma, savunma hatlarını geri çekme, Pripyat Nehri'nde su engelini geçme tatbikatları yapıyor.

Rus S-400 hava savunma sistemleri aktif halde

Belarus Silahlı Kuvvetlerinin bazı askeri birlikleri ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birliklerinin katıldığı ortak tatbikatta, Rus ordusuna ait iki S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile Rus Su-35, Su-25 uçakları görev alıyor.

Dün, S-400 hava savunma füze sistemlerinin Brest bölgesindeki poligonda aktif hale getirildiği bildirilmişti.

Tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde 20 Şubat'a kadar devam edecek.