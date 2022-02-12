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Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı sınırlarda yoğunlaştı - Son Dakika

Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı sınırlarda yoğunlaştı

12.02.2022 14:05
Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı sınırlarda yoğunlaştı

Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatında askeri birlikler, Ukrayna ve Polonya sınırları yakınlarında sınırları güçlendirme ve koruma görevlerine yoğunlaştı.

Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatında askeri birlikler, Ukrayna ve Polonya sınırları yakınlarında sınırları güçlendirme ve koruma görevlerine yoğunlaştı.

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke topraklarında belirlenen poligonlarda Belarus ve Rus ordu su askeri birlikleri görevlerini yerine getiriyor.

Gojskiy poligonunda Belarus mekanize birlikleri savunma faaliyetleri yürütürken, Rus hava indirme birlikleri sahte bir düşmanın sabotaj ve keşif gruplarını yok etme senaryosunu uyguluyor.

Özel harekat birlikleri sınırları güçlendiriyor

Brest poligonunda ve Gomel bölgesinde Belarus özel harekat birlikleri ve Rus hava indirme birlikleri, belirlenen yerleri kontrol altına alma ve yasa dışı silahlı grupları ortaya çıkarma tatbikatı yapıyor.

Ayrıca Belarus özel harekat birlikleri devlet sınırlarının güçlendirilmesine yönelik eylemleri yerine getiriyor.

Belarus mekanize birlikleri ile Rus deniz piyadeleri, Baranoviçi bölgesinde mobil savunma hatlarında muharebe operasyonu yürütüyor.

Luninets bölgesinde ise Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri birlikleri savaş uçakları ile savunma birliklerini destekliyor.

Diğer poligonlarda ve bölgelerde Belarus ve Rus askeri birlikleri ortak tatbikatları sürdürüyor.

Polonya ve Ukrayna sınırına yakın olan Brest poligonunda 38. Hava Muharebe Tugayı devlet sınırlarını koruma ve güçlendirme görevlerini yerine getiriyor.

Tatbikatta Rus hava savunma füze sistemleri görev alıyor

Belarus Silahlı Kuvvetlerinin bazı askeri birlikleri ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birliklerinin katıldığı ortak tatbikatta, Rus ordusuna ait iki S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile Su-35, Su-30, Su-25 uçakları görev alıyor.

S-400 hava savunma füze sistemlerinin Brest bölgesindeki poligonda aktif hale getirildiği bildirilmişti.

Tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde 20 Şubat'a kadar devam edecek.

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Ukrayna, Belarus, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus ve Rusya'nın 'Müttefik Kararlılığı-2022' tatbikatı sınırlarda yoğunlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı sınırlarda yoğunlaştı - Son Dakika
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