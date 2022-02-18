Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor - Son Dakika

Tatbikat bölgesinin drone görseli
Askerlerin gerçek mermiyle atışları Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında iki gündür gerçek mühimmatlarla atışlar yapılıyor.
Tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde 20 Şubat'a kadar devam edecek.
Kaynak: AA
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