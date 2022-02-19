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Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor - Son Dakika

Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor

19.02.2022 15:24

Tatbikat bölgesinden detaylar Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor.

Tatbikat bölgesinden detaylar Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında üç gündür gerçek mühimmatlarla atışlar yapılıyor.

Tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı devam ediyor
Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı devam ediyor
Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı devam ediyor

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Belarus ve Rusya'nın 'Müttefik Kararlılığı-2022' ortak askeri tatbikatı devam ediyor Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor Belarus ve Rusya'nın 'Müttefik Kararlılığı-2022' ortak askeri tatbikatı devam ediyor Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan tüm birlikler üslerine dönecek Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikatlarını tamamlayan tüm birlikler üslerine dönecek

Tatbikat, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belarus ve Rusya'nın 'Müttefik Kararlılığı-2022' ortak askeri tatbikatı devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı devam ediyor - Son Dakika
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