Belarus yatırım yapılacak 50 ülke arasında Mobilya sektörü için fırsatlar olabilir - Son Dakika

Belarus yatırım yapılacak 50 ülke arasında Mobilya sektörü için fırsatlar olabilir

21.04.2021 09:56
Belarus yatırım yapılacak 50 ülke arasında Mobilya sektörü için fırsatlar olabilir, System.String[]

DEİK/ Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan bu ülke ile ilgili fırsatları anlattı ve mobilyadan teknolojiye ilginç bilgiler verdi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) birlikte düzenlediği "Ticari Diplomasi Yolculuğu"nda bu defa rota Belarus'a çıktı. EGD Yöneticilerinden Taylan Büyükşahin'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda DEİK/ Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan bu ülke ile ilgili fırsatları ve bilgileri aktardı.

Türkiye-Belarus İş Konseyi'nin DEİK bünyesindeki 146 İş Konseyi'nden biri olduğunu belirten Soycan, dünyaya açılmaya düşünen iş insanları için Belarus'un önemli fırsatlar içerdiğini söyledi.Soycan şöyle devam etti:

"Türkiye, Belarus'u dünyada ilk tanıyan ülkelerden biri. Bu sıcak adımı bugüne kadar ticarete yönlendirebilmiş değiliz. Oysa Belarus ile Türkiye arasında çok farklı alanlardan iş birliği yapılabilir. Belarus, Sovyet sisteminde kopmuş; ama büyük sanayi kuruluşlarını korumuş bir ülke. Bu anlamda otomotivden mobilyaya çok önemli yatırımları var. Ülkenin yüzde 40'ı orman bu bakımdan mobilya sektörü için mutlaka iş birliği yapılması gereken bir ülke. Bir de orman ürünleri çok kaliteli. Avrupa'da tercih ediliyor. Bu da önemli bir avantaj."

Belarus'un teknolojide dünyanın önemli ülkeleri arasında yer aldığını söyleyen Soycan, "Vibed bu ülkede doğmuş bir sistem. Başka önemli projeler de var. Ülke bilgisayar, cep telefonu kullanımda çok başarılı. Bilişim alanında mutlaka ortak yapılacak bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Mesela kripto para konusunda ilk hukuki altyapıyı kuran ülke. Bunun gibi başka ilkleri de var" dedi.

Belurus'ta her bin kişiden 329'unda otomobil olduğunu belirten Soycan, "Bu rakam bizde 300 civarında. Bu ülkenin durumunu gösteriyor. Bu ülkeye çok şey satabiliriz. Bunun için Türkiye'nin kredi açmasını önermiştik" diye konuştu.

Belarus'un Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı endeksinde 190 ülke arasında 49'uncu sırada olduğunu belirten Soycan, "Yabancı yatırımcıların önünün açmak için çaba içindeler. Belarus, dünyanın yatırım yapılacak ilk 50 ülkesi arasında yer alıyor" dedi. Belarus'un dünyanın en büyük et işleme tesislerine sahip olduğunu anlatan Soycan,

"Ülke geçen yıl yüzde 1 büyüde. Bu yıl büyümenin yüzde 1.4 olması bekleniyor. Ülkenin hem AB'ye hem de Rusya'ya sınırı var. Türk girişimcilerin bunları dikkate almasını öneriyorum" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Yatırım, Türkiye, Belarus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Belarus yatırım yapılacak 50 ülke arasında Mobilya sektörü için fırsatlar olabilir - Son Dakika


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