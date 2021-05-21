Belaruslu Alena: "Ne mutlu Türküm diyene demek istiyorum" - Son Dakika

Belaruslu Alena: "Ne mutlu Türküm diyene demek istiyorum"

21.05.2021 09:52
Belaruslu Alena:

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 10 yıldır Yaşar Yıldırım ile evli 3 çocuk annesi Belarus uyruklu Alena Yıldırım, Türk vatandaşı olmak istediğini belirterek, "Türkiye'yi seviyorum.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 10 yıldır Yaşar Yıldırım ile evli 3 çocuk annesi Belarus uyruklu Alena Yıldırım, Türk vatandaşı olmak istediğini belirterek, "Türkiye'yi seviyorum. Artık ben de 'Ne mutlu Türküm diyene' demek istiyorum" dedi.

2010 yılında Belarus'a işçi olarak çalışmaya giden Yaşar Yıldırım, orada Alena Kadrava ile tanışarak hayatlarını birleştirmeye karar vererek Türkiye'de evlendiler. İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Alena Yıldırım'a 2 yıllık geçici kimlik verildi.

Çiftin bu evliliklerinden de 3 çocukları dünyaya geldi. 6 yıldır Belarus'a gidemeyen Alena Yıldırım, Türkiye vatandaşı olmak istiyor.

Alena Yıldırım, artık Türkiye'de kaçak olarak yaşamak istemediğini belirterek, "Ben 14 Aralık 2011 yılında Türkiye'ye geldim. Türk vatandaşı olan biriyle evlendim. 2014 yılında pasaport sürecim bittiği için şu anda kaçak durumdayım. Belarus'a gitmem lazım. Orada pasaport yaptırdıktan sonra buraya geri gelmem lazım. Benim hiç imkanım olmadığı için bunları yapamadım. Durumum olmadığı için yapamıyorum, hiçbir yere gidemiyorum devletten yardım istiyorum. Türkiye'de rahat rahat nefes almak istiyorum. Çocuklarımla bir yere gidip gezmek istiyorum. Onun için evden hiçbir yere çıkamıyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, Türk vatandaşı olmak istiyorum, 'Ne mutlu Türküm diyene' demek istiyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Belaruslu Alena: Ne mutlu Türküm diyene demek istiyorum
Belaruslu Alena: Ne mutlu Türküm diyene demek istiyorum

Yaşar Yıldırım, Belarus, Türkiye, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Belaruslu Alena: 'Ne mutlu Türküm diyene demek istiyorum' - Son Dakika


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