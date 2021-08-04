Belaruslu atlet Tsimanouskaya Viyana'ya gidiyor - Son Dakika

Ülkesine zorla geri gönderilmek istenen Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya, Polonya'ya gitmekten vazgeçerek Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitmeye karar verdi.

Ülkesini olimpiyatlarda temsil etmek için Tokyo'da bulunan ancak teknik ekibini eleştirdiği için Belarus'a geri gönderilmek istenen atlet Krystina Tsimanouskaya, Viyana'ya gitme kararı aldı. Siyasi görüşlerinden ötürü baskı gören Belaruslu sporcuları destekleyen Belarus Spor Dayanışması Vakfı, Polonya'dan insani vize alan Tsimanouskaya'nın bugün Varşova'ya uçacağını bildirmişti. Ancak Belaruslu atletin antrenmanlarını sürdürdüğü ve antrenörünün de ikamet ettiği Viyana'ya gitmeye karar verdiği ifade edildi. Tsimanouskaya Japonya saatiyle sabah 07.00'de Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliği'nden ayrılarak Narita Uluslararası Havalimanı'na geldi. Havalimanı yolunda Tsimanouskaya'ya Polonya konsolosluk görevlilerinin eşlik ettiği öğrenildi. Belaruslu atletin daha sonra Avusturya havayolu şirketi Austrian Airlines uçağı ile Viyana'ya doğru hareket ettiği kaydedildi.

Belaruslu yetkililer tarafından ülkesine geri gönderilmek istenen Krystina Tsimanouskaya, Belarus'a dönmeyi reddederek Japon yetkililerden yardım istemişti. Tsimanouskaya geçtiğimiz Pazartesi günü Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliği'ne gelerek insani vize başvurusunda bulunmuş, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz da Belaruslu atlete istediği vizenin verileceğini bildirmişti. Polonyalı yetkililer Tsimanouskaya'nın uluslararası koruma ya da siyasi iltica talebinde bulunması halinde de durumu değerlendirileceklerini ifade ederken, Polonya Kültür, Ulusal Miras ve Spor Bakanı Piotr Glinski ise Krystina Tsimanouskaya'nın Polonya'da spor kariyerine devam edebilmesi için gerekli koşulları sağlamaya hazır olduklarını bildirmişti. Tsimanouskaya'nın eşi Arseni Zdanewicz'in ise çocuğuyla birlikte yine geçtiğimiz Pazartesi günü Belarus'u terk ederek, Ukrayna'ya gittiği öğrenilmişti. - TOKYO