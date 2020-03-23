Belaruslu futbolcu Hleb'den ülkesinde maçların ertelenmemesine eleştiri Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Belaruslu futbolcu Hleb'den ülkesinde maçların ertelenmemesine eleştiri Açıklaması - Son Dakika Spor

Belaruslu futbolcu Hleb'den ülkesinde maçların ertelenmemesine eleştiri Açıklaması

6 saat önce

Bir dönem Türkiye'de Gençlerbirliği ve Konyaspor formaları giyen Belaruslu oyuncu Alexander Hleb, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkesindeki futbol liglerinin ertelenmemesini eleştirdi.

Belaruslu futbolcu Hleb'den ülkesinde maçların ertelenmemesine eleştiri Açıklaması, System.String[]

Bir dönem Türkiye'de Gençlerbirliği ve Konyaspor formaları giyen Belaruslu oyuncu Alexander Hleb, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkesindeki futbol liglerinin ertelenmemesini eleştirdi.

Hleb, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, salgının ülkesinde ciddiye alınmadığını belirterek "UEFA, koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı. Bu doğru bir karardı. Ancak Belarus'ta koronavirüs kimsenin umrunda değil. Bu inanılmaz bir şey. Belki birkaç hafta içinde maçlar ertelenir ama sanırım cumhurbaşkanımız önce virüsün neler yapabileceğini görmek istiyor." ifadelerini kullandı.

İtalya ve İspanya'da salgının nelere sebep olduğunu herkesin bildiğini kaydeden Hleb, "Durum iyi gözükmüyor ama ülkemizi yöneten insanlar durumun haberlerdeki gibi ciddi olduğuna inanmıyor. Gençler de böyle düşünüyor. Ben ailemi evde tutuyorum ama dışarı çıktığımda caddeler ve restoranların dolu olduğunu görüyorum." yorumunu yaptı.

Belarus'ta futbolcuların normal şekilde antrenmanlarını sürdürdüğünü aktaran 38 yaşındaki Hleb, "Bütün ligler askıya alınmışken bu durumun bizim için problem olmamasını anlayamıyorum. Herkes yeni sezona hazırlanıyor. Salgını önemsemiyorlar. Sağlığıma dikkat ediyorum. Mümkün olabildiğince temastan kaçınıyorum. Takımım Isloch'a dönmeyi de düşünmüyorum. Amerikan Buz Hokeyi Ligi'nde (NHL) maçlar ertelendiğinde oyuncular oynamak için Rusya'ya gitti. Belki Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da futbol oynamak için Belarus'a gelir, kim bilir?" değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği ile Konyaspor'un yanı sıra İngiltere'de Arsenal ve İspanya'da Barcelona gibi önemli takımlarda forma giyen Hleb, son olarak geçen sezon ülkesinin Isloch ekibinde oynamıştı.

Belarus'ta 2020 sezonu, 19 Mart'ta oynanan karşılaşmalarla başlamıştı.

Belarus, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:30 Kaynak: AA

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