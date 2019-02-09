Belaruslu Gelin Bayburt'tan Dünyaya Açıldı

Bayburt
'ta yaşayan Belaruslu gelin Yulia Sarıkan, can sıkıntısıyla yaptığı bez bebeleri şimdi dünyaya pazarlıyor.
10 yıl önce İngilizce öğretmeni Fatih
Sarıkan ile hayatını birleştirerek Türkiye
'nin nüfus bakımından en az olan Bayburt'a gelen Belaruslu Gelin Yulia Sarıkan, dilini bilmediği ülkede bir süre sonra can sıkıntısı çekmeye başladı. Bunun üzerine ilk olarak ülkesinde öğrendiği pasta çeşitlerini Bayburt'taki evinde yaparak çevresine satmaya başladı.
Bu işi 5 yıl boyunca sürdürdükten sonra internette gördüğü bez bebeklere merak salan Yulia, bunları yapabilmek için kendi kendine örgü ve dikiş nakış öğrendi. Daha sonra Instagram
hesabı açarak yaptığı bebekleri buraya yükleyen Belaruslu gelin, şimdilerde onlarca ülkeden gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Dünya genelinden yüzlerce sipariş var!
Türkiye'ye 10 yıl önce geldiğini ve dil bilmediği için can sıkıntısı çektiğini söyleyen Yulia, "Daha sonra pasta yapmaya ve çevremdeki insanlara satmaya başladım. Daha sonra internette bu bez bebekleri gördüm ve dedim acaba bende yapabilir miyim. Daha öncesinden bu işi hiç bilmiyordum. Ne yapacağım hakkında bir fikrim yoktu ama bir şekilde öğrendim ve yapmaya başladım. ve yaptığım bebekleri Instagram'da hesap açtım ve buraya yükledim, satıldı. Sonra iş geldi, siparişler almaya başladım. Şimdi çok sipariş var yetişemiyorum. Amerika
'dan, İspanya
'dan, Rusya
'dan, Dubai
'den, Almanya
'dan siparişler var. Şimdi dünyanın her yerine satıyorum" dedi.
Bebekler sayesinde çok arkadaşım oldu
Bebekleri Instagram sayfasında gören müşterilerin bunları almak için sabırsızlandığını dile getiren Yulia, "Müşteriler Instagram'da görüyorlar hemen almak istiyorlar. Ne zaman bitireceksiniz diye soruyorlar. Ama bu iş kolay değil, mesela bir bebeği 3 günde yapabiliyorum çünkü tamamı el işi. Hepsini kendim yapıyorum. Bebekler sayesinde birçok arkadaş buldum. Hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde. Benim yaptığım bebekleri Antalya
, İstanbul
, Bursa
'daki, mağazalarda satılıyor" diye konuştu.
"Hobi olarak yaptığını düşünüyordum"
İngilizce öğretmeni eşi Fatih Sarıkan da tercüme konusunda kendisine yardımcı olduğunu belirterek, şunları anlattı:
"Bir gün geldim evde ne yapıyorsun falan diye sordum. 'Bebek yapıyorum' dedi. Ben hobi olarak yaptığını düşündüm ama bitirdiklerinden sonra bana birkaç tane verdi. Kargoyla şuraya gönder falan. Öylece siparişleri çoğaldı. İşi iyice büyüttü. İstanbul, Antalya ve Bursa'da nasıl yaptıysa oradaki mağazalara göndermeye başladı. Tabii kendisi Türkçe ve İngilizce tam olarak bilmediği için ben de siparişlerinde yardımcı olmaya çalışıyorum."
Eşiyle gurur duyduğunu da sözlerine ekleyen Sarıkan, "Ben kendisiyle gurur duyuyorum. Bayburt gibi küçük bir ilden dünyaya pazarlaması hem ailemiz hem de şehrim adına sevindirici bir durum. Şimdi Amerika ve İspanya'dan gelen siparişleri tamamladı. Bunların görüşmesini de yaptık. Bakalım bu iş nereye gidecek. Fabrikamı kuracağız atölyemi buna bakacağız" diye konuştu. - BAYBURT