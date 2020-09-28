Belaruslu muhalif, iktidar değişikliği için Macron'dan yardım istiyor - Son Dakika
BBC

Belaruslu muhalif, iktidar değişikliği için Macron'dan yardım istiyor

Hileli olduğunu söylediği seçimlerden sonra yurt dışına kaçan muhalif politikacı Svetlana Tikanovskaya, Belarus'da iktidar değişikliği için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Rusya ile görüşmelerde arabulucu olması çağrısı yaptı.

Belaruslu muhalif, iktidar değişikliği için Macron'dan yardım istiyor, System.String[]

Belarus'da geçen ay yapılan seçimleri aslında kendisinin kazandığını söyleyen muhalif politikacı Svetlana Tikanovskaya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, ülkesinde yönetimin el değiştirmesi konusunda Rusya ile görüşmelere arabuluculuk yapmasını istedi.

Seçimlerden sonra güvenliğine yönelik tehditler üzerine Litvanya'ya kaçan Tikanovskaya gazetecilere, Vilnius'a iki günlük bir ziyarette bulunan Macron ile görüşmeyi umduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Belarus devlet başkanı Alexander Lukaşenko'nun gitmesi gerektiğini söylemişti.

Bu arada Belarus'da seçimden sonraki yedinci hafta sonu da kitlesel protesto gösterileri devam etti ve insan hakları örgütü Viasna'ya göre en az 340 kişi gözaltına alındı.

Belarus Yüksek Seçim Komisyonu Lukaşenko'nun, Ağustos ayında yapılan seçimlerde, oyların yüzde 80'ini alarak altıncı kez devlet başkanı seçildiğini ilan etti. Ama muhalefet seçimi en az yüzde 60 oy alarak kazandığını söylüyor.

Bir çok AB üyesi ülke ve ABD, Lukaşenko'yu Belarus'un meşru lideri olarak tanımadıklarını açıklamışlardı.





Kitlesel gösteriler

Hafta sonunda polisin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı gösterilere onbinlerce kişi katıldı.

Göstericiler hafta başında gizli bir yemin töreniyle yine devlet başkanlığını ilan eden Alexander Lukaşenko'nun istifasını talep ediyor.

Ağustos ayında yapılan sonuçları tartışmalı seçimlerden 50 gün sonra Belarus'un başkenti Minsk ve bir çok başka kentte hala süren protesto eylemlerinden birinde çekilen bir video görüntüsünde, polisin insanların yüzüne doğrudan biber gazı sıktığı, çoğu kadın olan göstericilerin "faşistler" diye bağırarak geri çekildikleri görülüyor.





Gizli yemin töreni

Belarus'u 26 yıldır yöneten Alexander Lukaşenko tartışmalı seçimlerden 6 hafta kadar sonra geçtiğimiz Çarşamba günü, alışılmışın dışında, gizli bir törende yemin ederek yeni dönem görevini devraldı.

Lukaşenko koronavirüs salgınına atıfla küresel bir krizin eşiğindeyken "Belarusluları terketmeye hakkı olmadığını" söyledi.

Seçimlerde Lukaşenko'ya karşı ittifak yapan muhalif liderlerin tümü, bir tutuklama dalgası ardından ülke dışına çıktılar.

Muhalif politikacılardan Svetlana Tikanovskaya geçen hafta yapılan gizli yemin töreni ardından Lukaşenko'nun liderliğinin ne yasal ne meşru zemini olduğunu söylemişti.

Belaruslu muhalif, iktidar değişikliği için Macron'dan yardım istiyor
Belaruslu muhalif, iktidar değişikliği için Macron'dan yardım istiyor
Belaruslu muhalif, iktidar değişikliği için Macron'dan yardım istiyor

Cumhurbaşkanı, Belarus, Fransa, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:42

Son Dakika Dünya Belaruslu muhalif, iktidar değişikliği için Macron'dan yardım istiyor - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Vücudunda yanık ve yara izleriyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki 'Hayat' bebek hayatını kaybetti Beyaz eşya yüklü kamyonet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı Babaanneden, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına tepki Roma Marcao'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi, G.Saray reddetti Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Alanya'da yetişen tropik meyveler, 350 liraya varan fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız         
14:21
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Ermenistan paralı askerleri geri göndermelidir         
13:39
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılan dönemde telefonun bile çekmediği mahalle yardım bekliyor Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim yapılan dönemde telefonun bile çekmediği mahalle yardım bekliyor         
13:16
1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi 1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
12:48
Üzerine atılan iftira talihsiz adamın hayatını kararttı Üzerine atılan iftira talihsiz adamın hayatını kararttı         
12:08
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı 1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı         
11:20
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor Filmlerdeki gizli semboller! Kiki ve Bouba etkisi bilinçaltımıza gizli mesajlar yüklüyor         
10:53
Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'dan ayrılınca taraftar lokma döktürdü Kubilay Kanatsızkuş Bursaspor'dan ayrılınca taraftar lokma döktürdü         
10:48
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi Şişli'de lüks aracıyla kaza yapan kadın sürücü şoka girdi         
09:26
Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi Otobüse maskesiz binen kadın peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 14:57:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belaruslu muhalif, iktidar değişikliği için Macron'dan yardım istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei