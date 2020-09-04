- Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu- "Belarus'taki... - Son Dakika

- Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu

"Belarus'taki mevcut idareyle işbirliği yapmak insanlığa karşı bir girişimdir"

BRÜKSEL - Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gayrı resmi toplantısında yaptığı konuşmada, "Belarus'taki mevcut idareyle işbirliği yapmak insanlığa karşı bir girişimdir" dedi.

Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin "Belarus'ta İnsan Hakları" başlıklı gayrı resmi toplantısına video konferans yoluyla katıldı. Tikhanovskaya toplantıda yaptığı konuşmada, BM'nin insan hakları ve temel özgürlükleri koruma altına alan temel değerlerine atıf yaparak, Belarus'ta yaşanan insan hakları ihlallerine engel olunması çağrısında bulundu. Devlet Başkanlığı seçimleri sonrasında yapılan gösterilerde, Belarus güvenlik güçlerinin göstericilere davranışlarının kabul edilemez olduğunu aktaran muhalif lider, ülkedeki mevcut durumun uluslararası gözlemciler yoluyla belgelenmesi gerektiğini ifade etti.

Tikhanovskaya, tüm politik mahkumların ve sivil toplum liderlerinin de serbest bırakılması gerektiğinin altını çizerken, bunun için uluslararası toplumun destek vermesini istedi. Konuşmasında uluslararası topluma Belarus yönetimiyle işbirliği yapmama çağrısında bulunan Tikhanovskaya, "Belarus'taki mevcut idareyle işbirliği yapmak mevcut şiddeti desteklemek demektir ve insanlığa karşı bir girişimdir. Bundan kaçınılması gerekir" ifadelerini kullandı. Muhalif lider Tikhanovskaya konuşmasının sonunda, Belarus'un toprak bütünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesinde tüm kesimler ile diyaloğa hazır olduklarını vurguladı.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları ve basın temsilcileri ise yaptıkları açıklamalarda, ülkedeki sivil toplum çevrelerinin ve gazetecilerin yoğun baskı altında olduğunu belirterek, BM'nin bu duruma karşı sessiz kalmaması gerektiğini dile getirdi.