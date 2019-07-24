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BELARUSLU MÜSTEŞAR ÖLDÜRÜLDÜ

1 saat önce

Ankara Çankaya'da meydana gelen olayda Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu.

Ankara Çankaya'da meydana gelen olayda Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Poganshev hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Diplomata ateş eden ve emekli asker olduğu öğrenilen Türk vatandaşının ise saldırıdan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.
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BELARUSLU MÜSTEŞAR ÖLDÜRÜLDÜ
Belarus, Çankaya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:05 Kaynak: DHA
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