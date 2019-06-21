Belaruslu turist otel odasında ölü bulundu
37 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Belarus uyruklu turist, otel odasında ölü bulundu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:21 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde tatil yapan Belarus
uyruklu turist
, otel odasında ölü bulundu.
Belarus'tan tatil için Alanya'ya gelen Kiryl Stsepanenka (47), Mahmutlar
Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Kendisinden bir süre haber alınamayan Stsepanenka, odaya giren otel çalışanınca yerde hareketsiz halde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Belaruslu turistin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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