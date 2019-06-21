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Belaruslu turist otel odasında ölü bulundu

37 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Belarus uyruklu turist, otel odasında ölü bulundu.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Belarus uyruklu turist, otel odasında ölü bulundu.
Belarus'tan tatil için Alanya'ya gelen Kiryl Stsepanenka (47), Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Kendisinden bir süre haber alınamayan Stsepanenka, odaya giren otel çalışanınca yerde hareketsiz halde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Belaruslu turistin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:21 Kaynak: AA
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