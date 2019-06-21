Belaruslu turist otel odasında ölü bulundu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Belarus uyruklu erkek turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
'nın Alanya
ilçesinde tatil yapan Belarus
uyruklu erkek turist
kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Beyaz Rusya Cumhuriyeti'nden tatil için Alanya'ya gelen Kiryl Stsepanenka (47), Mahmutlar
Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Dün akşam saatlerinde temizlik için odaya giren görevli, Belarus uyruklu turistti yerde hareketsiz yattığını gördü. Temizlik görevlisinin durumu haber verdiği otel yönetimi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekip yaptıkları kontrollerde Stsepanenka'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Stsepanenka cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
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