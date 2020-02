Belaruslu yatırımcıdan

Sinop'ta Türk- Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve 72 ülkeye oyuncak ihraç edilen fabrikanın Belaruslu ortağı Uladzimir Kivaka, " Türkiye, geçmişi ve hikayesi çok büyük olan bir ülke. Bazen kötü şeyler her yerde olabiliyor. Ekonomik sıkıntılar da olabiliyor ama Türkiye güçlü bir ülke ve bunların üstesinden gelebileceğine inanıyoruz." dedi.

Kentte yaklaşık bir ay önce Organize Sanayi Bölgesinde Türk-Belarus ortaklığıyla kurulan fabrikadan iç piyasanın yanı sıra yurt dışında da birçok ülkeye oyuncak gönderiliyor.

Belarus, Rusya ve Özbekistan'ın ardından Sinop'ta kurulan fabrikayla Türkiye pazarına giriş yapan Polesie firmasının Belaruslu ortaklarından Uladzimir Kivaka, AA muhabirine, Türkiye'ye duydukları güven dolayısıyla yatırım yapmada hiçbir tereddüt yaşamadıklarını söyledi. Türkiye pazarının çok ciddi bir pazar olarak görüldüğünü vurgulayan Kivaka, "Afrika ve Avrupa pazarı bizim için çok ilgi çekiciydi ancak Türkiye pazarını da küçümsememek gerekiyor. Burada da çok ciddi potansiyel var." diye konuştu.

Kivaka, Türkiye'deki pazar payı ve insan gücünün önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"Türkiye pazarını önemsediğimiz için buraya geldik. Burada yaptığımız işlerde herkese güveniyoruz. Bizimle çalışan arkadaşlar da benim gördüğüm kadarıyla hayatlarından memnun. Şimdilik 200'ün üzerinde insan çalışıyor. Bu yılın sonuna kadar çalışan sayısını 500'ün üzerine çıkacağız. Dönem dönem üretimlerimizi artırıyoruz. Çok kısa zaman içinde yaptığımız tüm oyuncakları bu fabrikada üretme hedefimiz var."

"Türkiye ekonomisine çok güveniyoruz"

Türkiye'nin geçmişiyle çok güçlü bir ülke olduğuna dikkati çeken Kivaka, "Türkiye ekonomisine çok güveniyoruz çünkü Türkiye, geçmişi ve hikayesi çok büyük olan bir ülke. Bazen kötü şeyler her yerde olabiliyor. Ekonomik sıkıntılar da olabiliyor ama Türkiye güçlü bir ülke ve bunların üstesinden gelebileceğine inanıyoruz. Türkiye'de pazarın çok büyük olduğunu görüyoruz. Kesinlikle güvenim tam ve burada her şey her iki taraf için güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Uladzimir Kivaka, Sinop'ta 100 bin metrekare alanı kapsayan fabrikanın genişletilmesi için çalışmalara da başladıklarını kaydetti.