Belavia, Türkiye'den Belarus'a Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını taşımayacak - Son Dakika

Belarus hava yolu şirketi Belavia, Türk hükümetinin kararıyla Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının Türkiye'den Belarus'a taşınmayacağını açıkladı.

Belavia'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk hükümetinin aldığı karar uyarınca bugünden itibaren Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının Türkiye'den Belarus'a taşınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, karardan etkilenen biletli yolculara ücret iadesi yapılacağı kaydedildi.