Belçika 5-11 yaş grubunu Kovid-19'a karşı aşılamaya başlayacak - Son Dakika

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, 5-11 yaş aralığındaki çocukları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecinin başlayacağını duyurdu.

Vandenbroucke, sabah saatlerinde başlayan Hükümetler arası Halk Sağlığı Konferansının ardından yaptığı açıklamada, aşılamanın gönüllülük esasına dayalı olarak, ebeveyn ya da yasal vasi kontrolünde yapılacağını söyledi.

Öncelik, aşı olmaları şiddetle tavsiye edilen "büyük risk grubu"ndaki çocuklara tanınacak. Bu çocuklar belirlendikten sonra hanelerine ay sonu itibarıyla tebligatlar gönderilecek.

Söz konusu yaş grubundaki çocuklara, Pfizer-BioNtech'in ürettiği aşı uygulanacak ve iki doz arasında en az 21 gün olması şartı aranacak.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Kasım'da yüksek enfeksiyon oranlarının görüldüğü 5-11 yaş grubu için Pfizer-BioNTech aşısını onaylamıştı.

EMA'nın onayını takiben Vandenbroucke, çocuklar için 336 bin doz aşının ülkeye ay sonundan önce ulaşacağını duyurmuştu.

Avusturya, Macaristan, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin başı çektiği Avrupa ülkeleri, bu ay içerisinde çocukları Kovid-19'a karşı aşılamayı hızlandırmıştı.