Belçika, 6 milyon doz Kovid-19 aşısını imha edecek - Son Dakika
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Belçika, 6 milyon doz Kovid-19 aşısını imha edecek

19.06.2023 18:15

Belçika federal hükümeti, Omicron BA.4/5 alt varyantlarına karşı etkisiz kalan 6 milyon doz Kovid-19 aşısını imha edeceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ülkede 15,3 milyon dozluk aşı rezervi olduğunu belirtti. Belçika hükümeti ayrıca, geçen yıl da salgın sırasında temin edilen 98,5 milyon avroluk maske, test ve ilacı imha etmişti.

Belçika federal hükümetinin elinde bulunan 6 milyon doz Kovid-19 aşısının artık etkili olmayacağı gerekçesiyle imha edileceği bildirildi. Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, parlamentodaki oturumda milletvekillerine Belçika'nın elinde 15,3 milyon dozluk aşı rezervinin bulunduğunu söyledi.

EN KISA SÜREDE İMHA EDİLECEK

İlk geliştirilenlerle kıyaslanınca virüsün Omicron BA.4/5 alt varyantlarına karşı geliştirilen aşıların daha etkili olduğunu vurgulayan Vandenbroucke, "Bu nedenle elimizdeki ilk aşıları kullanamayız. Bunlar en kısa sürede imha edilecek." dedi.

Vandenbroucke, imha edilecek aşıların 2,6 milyon dozunun Moderna, 3,3 milyon dozunun ise Pfizer/BioNTech tarafından üretilen mRNA aşıları olduğunu açıkladı.

YENİ AŞILARA YER AÇILACAK

Sonbaharda alınacak yeni aşıların saklanacağı soğuk hava dolaplarının boşaltılması gerektiğini vurgulayan Vandenbroucke, bunun için artık kullanılması mümkün olmayan yaklaşık 3,6 milyon doz aşının imhasının devam ettiğini anlattı.

GEÇEN SENE DE İMHA EDİLMİŞTİ

Belçika hükümeti, geçen yıl nisan ayında da Kovid-19 salgını sırasında temin edilen 98,5 milyon avroluk maske, test ve ilacı son kullanma tarihleri dolduğu veya kalitelerinin kötü olduğu gerekçesiyle imha etmişti. Temmuz 2022 de de 1,3 milyon doz aşının imha edildiği açıklanmıştı.

Mayıs 2022'de ise Belçika'nın Ukrayna'ya gönderdiği 280 bin ilaç ve 140 bin şırınganın kullanım sürelerinin dolduğu, 3,4 milyon avroluk malzemenin çöpe gittiği belirtilmişti.
Kaynak: AA
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