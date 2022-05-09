Belçika, bahis ve kumar reklamlarını yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Belçika, bahis ve kumar reklamlarını yasaklamaya hazırlanıyor

09.05.2022 15:27
Belçika, bahis ve kumar reklamlarını yasaklamaya hazırlanıyor

Belçika hükümeti, bahis ve kumar reklamlarının televizyon, radyo, yazılı basın, sosyal medya, e-posta ve telefon mesajı gibi her türlü ortamda yasaklanması için çalışma yürütüyor.

Belçika hükümeti, bahis ve kumar reklamlarının televizyon, radyo, yazılı basın, sosyal medya, e-posta ve telefon mesajı gibi her türlü ortamda yasaklanması için çalışma yürütüyor.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, yaptığı açıklamada, bahis ve kumar reklamlarının 2022 sonuna kadar yasaklanacağını bildirdi.

Van Quickenborne, "Kumar, sigara içmek gibi. Kumar endüstrisi, bu bağımlılığı bulan kişiler sayesinde ülkemizde her yıl daha fazla kar elde ediyor. Her gün her yanımızdan kumar reklamı yağıyor. Bunlar özellikle gençler arasında bu bağımlılığı teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

Belçika'da kumar ve bahis oyunları oynayan yaklaşık 100 bin kişinin sorunlu davranışlar sergilediğini belirten Van Quickenborne, 30 bin kişinin kumar bağımlılığı olduğunu vurguladı.

Belçika'da kamuoyuna 2019'da açıklanmış son verilere göre, kumara her yıl 2 milyar avro harcanıyor. Yetişkin nüfusun yüzde 64'ü yılda en az bir kez kumar veya bahis oyunu deniyor.

Özellikle Kovid-19 salgınından sonra gençler arasında internet üzerinden kumar ve bahis oyunlarının oynanmasında yüzde 43 artış olduğu belirtiliyor.

Belçika'da yaklaşık 100 bin kişinin aktif şekilde bahis ve kumar oynadığı, kumar şirketlerinin gelirlerinin yüzde 40'ının bu kişilerce sağlandığı ifade ediliyor.

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Belçika, Radyo, Bahis, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika, bahis ve kumar reklamlarını yasaklamaya hazırlanıyor - Son Dakika


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