Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini nasıl gördü? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini nasıl gördü? - Son Dakika Dünya

Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini nasıl gördü?

6 saat önce

Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini manşetlere nasıl taşıdı?

Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini nasıl gördü?, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de AB yetkilileri ile Suriye ve göçmen krizi konularını görüştükten sonra ortak basın toplantısına katılmadan Brüksel'den ayrıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısına katılmadan ayrılması Belçika basınında manşetlere konu oldu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Belçika, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:17 
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