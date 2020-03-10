Son Dakika › Dünya › Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini nasıl gördü? - Son Dakika Dünya
Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini nasıl gördü?
6 saat önce
Belçika basını Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini manşetlere nasıl taşıdı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de AB yetkilileri ile Suriye ve göçmen krizi konularını görüştükten sonra ortak basın toplantısına katılmadan Brüksel'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısına katılmadan ayrılması Belçika basınında manşetlere konu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:17
Son Dakika Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Son Dakika: Erdoğan'dan Rusya'da "bekletilme" iddialarına yanıt: Putin beni kapıya kadar uğurladı Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı