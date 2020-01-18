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Belçika: Belediye Başkanı Emir Kır MHP'li siyasetçilerle görüştüğü için partisinden ihraç edildi
6 saat önce
Belçika'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Saint-Josse belediye Başkanı Emir Kır, MHP’li siyasetçileri ağırladığı gerekçesiyle Sosyalist Parti’den ihraç edildi. Kır kararın adil olmadığını savunurken, parti üyesi Jeremie Tojerow "kararın sosyalistlerini onurunu koruduğunu" söyledi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır MHP'li siyasetçileri makamında ağırladığı gerekçesiyle Sosyalist Parti'den ihraç edildi.
Türk asıllı Belçikalı siyasetçi geçtiğimiz aralık ayında Belçika basını tarafından "Aşırı sağcı" olarak nitelendirilen iki MHP'linin de bulunduğu bir Türk heyetini makamında kabul etmesi sebebiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:28
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